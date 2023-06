Arbeiterporträts: So entstand das Riesen-Graffiti in Vianden

An der Staumauer in Vianden prangt das jüngste monumentale Werk des Künstlers Klaus Dauven. Dauven gilt als Pionier des Reverse Graffiti.

Der deutsche Graffiti-Pionier Klaus Dauven (57) hat in Luxemburg vor Kurzem ein monumentales Kunstwerk vollendet. Sein neues Werk «La Mémoire» (Die Erinnerung) füllt eine 3000 Quadratmeter große Staumauer in Vianden. Das Werk zeigt die Porträts von fünf Arbeitern, die vor rund 70 Jahren die Staumauer gebaut haben. «Ich wollte mit der Zeichnung eine Hommage an die Arbeiter schaffen, die den Damm erbaut haben», sagte Dauven. Beim Bau des Stau- und Pumpspeicherwerks seien damals etliche italienische Arbeiter tödlich verunglückt. Ihnen sei sein Werk gewidmet.