Luxemburg: So entstehen die wirbelnden Staubteufel

Immer wieder ist das Phänomen so beeindruckend, dass viele ihr Handy zücken, um die vor ihnen liegende Szene zu filmen. So wie Lionel, der am Mittwoch auf einem Feld vor den Toren von Luxemburg-Stadt einen meterhohen Staubwirbel eingefangen hat. «Es war sehr ruhig, in dem Moment war es sehr sonnig und windstill», hatte der L'essentiel-Leser berichtet.

«Nein, nicht zwangsläufig», sagt Mathias. Es hänge von der Beschaffenheit des Bodens ab. Wenn dieser dauerhaft trockener werde und große Hitze hinzukomme, könnten sie häufiger auftreten. Vor einigen Jahren waren sie noch überwiegend in Wüsten anzutreffen, seit 2018 sind auch hierzulande häufiger Wirbel gesichtet worden: in Hostert, in der Nähe des Nationalstadions, am Findel oder auch auf dem Kirchberg. Auch auf anderen Planeten gibt es das Phänomen, 2005 wurde Staubwirbel auf dem Mars gefilmt.

In Luxemburg treten die Wirbel laut dem Wetterexperten vorwiegend auf abgeernteten Feldern auf, also außerhalb von Ballungsräumen und in der Regel nicht in bewohnten Gebieten. Mit einem Tornado habe die Erscheinung nichts zu tun, da der Trichter nicht mit einer Wolke verbunden sei. «Stärke und Dauer eines solchen Wirbels sind begrenzt, daher ist er in den meisten Fällen nicht sehr gefährlich», so der Meteorologe. Außer in einem Fall im Juli 2021: Damals hatte ein Staubwirbel eine Hüpfburg in Mutfort in die Luft gerissen, vier Kinder wurden verletzt.