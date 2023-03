Mississippi: «So etwas habe ich noch nie gesehen» – Tornados töten 26 Menschen

Mindestens ein Tornado sei durch den Bundesstaat gefegt, bestätigte der Nationale Wetterdienst. Dieser habe Schäden in den Städten Silver City und Rolling Fork verursacht, schrieb die Behörde auf Twitter. In US-Medien waren auch Berichte über weitere Tornados zu lesen, einige kamen demnach aus dem benachbarten Bundesstaat Alabama.

Fahrzeuge von Ersthelfern an der Stelle, an der ein Tornado in Silver City durchgezogen ist.

Ein Anwohner berichtete CNN von heftigen Zerstörungen. «So etwas habe ich noch nie gesehen», sagte Brandy Showah aus Rolling Fork in Mississippi dem Sender. «Das war eine großartige Kleinstadt – und jetzt ist sie weg.» Die Stürme in dem Bundesstaat fegten Medienberichten zufolge Dächer von Häusern, rissen Bäume und Stromleitungen aus und machten einige Stadtteile fast dem Erdboden gleich. Rund 100.000 Kunden in Mississippi und den benachbarten Staaten Tennessee und Alabama waren am frühen Samstagmorgen ohne Strom, meldete die Seite Poweroutage.us.

«Sie brauchen heute Abend Gottes Schutz»

«Viele im MS-Delta brauchen heute Abend Ihr Gebet und Gottes Schutz», sagte Gouverneur Tate Reeves auf Twitter. «Wir haben medizinische Unterstützung aktiviert», so Reeves weiter. Als am späten Freitag Gewitter über den Bundesstaat zogen, wurde gegen 20.50 Uhr Ortszeit in Silver City und Rolling Fork ein Tornado gemeldet, so der Nationale Wetterdienst. Von dort aus rollte der Wirbelsturm auf die nordwestliche Seite von Tchula und entlang des Highway 49, so die Behörden.