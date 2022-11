Luxemburg : «So etwas passiert nicht jeden Tag» – Lkw durchbricht Mauer

LUXEMBURG – Ein Lastwagen ist am Montagmittag auf der Val des Bons-Malades in eine Straßenbegrenzung gefahren. Aufnahmen der Unfallstelle zeigen den Lastwagen, der infolge des Crashs die Mauer durchbrochen hat.

Am heutigen Montagmittag hat sich im Val des Bons Malades ein Unfall ereignet, der so «nicht jeden Tag passiert», wie es von Seiten der großherzoglichen Rettungskräfte heißt. Dabei sei ein Lastwagen in eine Mauer gefahren, die er daraufhin durchbrochen hatte. Infolge dessen sei der Seitenstreifen für mehrere Stunden blockiert gewesen, wie ein L'essentiel-Leser berichtet. Aufnahmen der Unfallorts zeigen den Lastwagen, dessen Fahrerkabine über die durchbrochene Mauer ragt. Nach offiziellen Angaben war die Straße bis 16:30 Uhr für den Verkehr gesperrt.