Besser trainieren: So fällt Dir das Joggen leichter

Trotz all dieser Vorteile tun sich viele schwer mit dem regelmäßigen Joggen. Sie können sich nicht überwinden und die Aussicht auf einen Langstreckenlauf schreckt ab. Gehörst Du auch zu denen, die eigentlich gerne laufen möchten, aber nicht richtig in die Gänge kommen? Hier kommt die gute Nachricht: Intervall-Training könnte die Lösung sein!

Diese Art des Trainings hat eine ähnliche Herangehensweise wie HIIT, also hoch intensives Intervalltraining , wie Du es vielleicht aus dem Gym kennst. HIIT bedeutet konkret: Du wechselst ab zwischen Phasen, in denen Du volle Kraft gibst und dann folgt eine Erholungsphase, in der Du mit weniger Intensität trainierst oder eine Pause machst.

Anaerobes und aerobes Training

Graut Dir also vor scheinbar endlosen Jogging-Runden, ist das Intervall-Training vielleicht genau das Richtige für Dich. Die Idee ist, maximale Energie in kürzere Zeitabschnitte zu stecken. Du kannst beispielsweise eine Minute lang schnell rennen und dann zwei Minuten locker joggen oder auch nur zügig gehen, dann wieder eine Minute lang schnell rennen und wieder zwei Minuten locker joggen oder gehen. Diesen Vorgang kannst Du so lange wiederholen, wie Du Energie hast. Tatsächlich kann es dir so gelingen, längere Strecken zurückzulegen, als wenn Du immer gleich schnell joggst.