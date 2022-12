Luxemburg : So fahren Bus, Bahn und Tram an Silvester

LUXEMBURG – Das neue Jahr wird von vielen Luxemburgern mit mindestens einem Gläschen Alkohol begrüßt. So kommt ihr ohne Auto sicher nach Hause.

Bus und Tram legen an Silvester Sonderschichten ein.

Party und Alkohol gehört für viele zu Silvester wie «Dinner for One». Wer trinkt, sollte sein Auto aber stehen lassen. Der öffentliche Verkehr bietet daher zum Jahreswechsel zahlreiche Sonderfahrten quer durch das Land an. Die sieben Linien des «City Night Bus»-Netzes fahren die ganze Nacht durch und alle RGTR-Busse ab 8 Uhr morgens.

Auch die Busse in der Hauptstadt machen Überstunden. Mehrere Linien werden regelmäßig bis etwa 6 Uhr bedient. Am Morgen geht es dann bei den Anbietern AVL, CFL und RGTR um 8 Uhr mit dem normalen Fahrplan weiter. Die genauen Fahrpläne findest Du hier .

Auch auf den Schienen wird für einen sicheren Silvesterabend gesorgt. Die CFL setzt spezielle Nachtzüge ein, die stündlich auf den Hauptstrecken verkehren werden. Die Fahrpläne findest Du hier. Auch die Straßenbahn wird alle 8 bis 15 Minuten fahren. Der Adapto-Dienst für Menschen mit eingeschränkter Mobilität wird am Samstag von 19 Uhr bis Mitternacht und am Sonntag von 8 Uhr bis 22 Uhr angeboten. Der Call-a-Bus-Service wird an Silvester normal funktionieren.