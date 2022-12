Mottopartys : Im Style der 20er Jahre – so feiert Luxemburg ins neue Jahr rein

Auch fällt die Wahl vieler Luxemburger in diesem Jahr vermehrt auf Neon- und Discoanzüge. Das hat auch Marion Bouet vom Partyshop in Junglinster beobachtet: «Glitzer oder Pailletten, die Leute lieben alles, was glitzert». Ob ein komplettes Outfit oder nur ein kleines Accessoire: die Möglichkeiten für eine schillernd-schöne Silvesterverkleidung scheinen unbegrenzt. Wer ebenfalls keine Lust auf Alltagskleidung bei der Silvesterfete hat, muss zwischen 10 und 80 Euro für die Glitzerteile einplanen. Und auch an ausgefallener Dekoration mangelt es in den Läden nicht. So hat der Hollericher Partyladen etliche «Happy New Year»-Ballons, Tischdeko und Gläser in diesem Jahr verkauft.