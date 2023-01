Silvester: So feierten Lionel Messi und Co. den Jahreswechsel

Was war alles los im Jahr 2022? Argentinien sicherte sich in einem packenden WM-Finale gegen Frankreich den WM-Titel. Am letzten Tag des Jahres holte Ambri den Sieg im Spengler Cup. Und auch 2023 ist viel los: packende Meisterschaften, Frauen-WM, Formel-1-Saison ohne Mick Schumacher und, und, und. Doch wie haben die Sport-Stars den Jahreswechsel gefeiert? Wir zeigen es dir.