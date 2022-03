Alles Humbug : So funktioniert der Maya-Kalender

Die Propheten des Weltuntergangs am 21. Dezember berufen sich auf den Maya-Kalender. Doch darin steckt kein Apokalypse-Code.

Wer es also nicht lassen kann, soll sich noch bis spätestens am 23. Dezember vor dem Weltuntergang fürchten. Am 24. Dezember müssen sich die Apokalyptiker dann ein neues Datum suchen – oder Weihnachten feiern.

Am 21. oder 23. Dezember 2012, je nach Zählweise, soll die Welt untergehen. Endzeit-Propheten befürchten Asteroideneinschläge, Erdbeben oder Flutwellen. Manche delirieren von einem Planeten Nibiru, der aus den Tiefen des Alls auftauchen werde, von einem katastrophalen «Polsprung» oder von einem angeblich bevorstehenden «Gravitationskollaps». Diese Bedrohungsszenarien sind ausgemachter Humbug. Die ganze Aufregung gründet auf einer trivialen Tatsache: Im Dezember endet ein über 5000 Jahre dauernder Zyklus des Maya-Kalenders. Doch was heißt das genau?

Das mittelamerikanische Volk, dessen Hochkultur lange vor der Ankunft der spanischen Konquistadoren verfiel (siehe Box), hat in der Tat ein komplexes Kalendersystem entwickelt. Es besteht aus nicht weniger als drei verschiedenen Kalendern: Für rituelle Zwecke gab es den Tzolkin-Kalender, in dem die «heiligen» Zahlen 20 und 13 eine wichtige Rolle spielten. Jeder der 260 Tage im Tzolkin-Jahr wurde durch die Kombination einer Zahl von 1 bis 13 und den Namen einer von 20 Gottheiten definiert (z. Bsp. «2 Etz'nab»).

Die Tücken des Langzeitkalenders

Was die Angelegenheit für uns noch weiter kompliziert, ist die Tatsache, dass die Maya nicht wie wir das Dezimalsystem, sondern ein Zahlensystem mit der Zahl 20 als Grundlage verwendeten. In diesem Zwanzigersystem gab es für die Lange Zählung folgende Einheiten:

Die zuvor erwähnten 1'386'478 Tage (das Todesdatum von Pakal I.) schrieben die Maya also so: 9.12.11.5.18 (9 baktun 12 k'atun 11 tun 5 uinal 18 kin).

Ein Nullpunkt, der nicht mit 0 beginnt

Nun könnte man erwarten, dass die Zählung am Nullpunkt mit dem Wert 0.0.0.0.0 begann. Da die Maya jedoch der Zahl 13 eine besondere Bedeutung zuschrieben, ließen sie die Zählung stattdessen bei 13.0.0.0.0 beginnen. Danach wurde aber regelkonform weitergezählt; nach dem baktun 13 folgte baktun 1. Nach einem Zeitraum von rund 5125 Jahren vollendet sich nun der Zyklus und das Datum des Schöpfungstags 13.0.0.0.0 wird erneut erreicht. Es fällt, wir ahnen es, auf den 21. oder 23. Dezember 2012. Darin steckt aber beileibe kein Weltuntergang, sondern lediglich eine Wegmarke in einem Kalender – ähnlich wie in unserem Kalender und in unserem Dezimalsystem am 31.12.1999 eine Epoche endete. Dieses Datum sorgte damals ebenfalls für Katastrophenängste – man denke nur an den sogenannten «Millenium-» oder «Y2K-Bug». Doch das grosse Unglück blieb aus.