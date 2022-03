Weizenversorgung : So gefährdet der Ukraine-Krieg die globale Ernährung

Ukraine und Russland liefern ein Viertel der globalen Weizenexporte. Der Krieg gefährdet die weltweite Versorgung mit Nahrungsmitteln und könnte zu Hungersnöten führen.

Die Kämpfe in der Ukraine bringen auch die bevorstehende Aussaat in Gefahr. Bereits haben hohe Energiekosten und Dürren die Preise für Nahrungsmittel in die Höhe getrieben. Durch den Ukraine-Krieg dürften sie nun weiter steigen – der Weizenpreis voraussichtlich um bis zu 30 Prozent, sagt Foodwatch.

Dabei könnte Kanada die wegfallenden Weizenlieferungen teilweise füllen. Doch das klappt dieses Jahr nicht: Etwa 40 Prozent der Getreideernte aus dem Westen des Landes fallen aufgrund großer Trockenheit im letzten Jahr aus, wie «Bloomberg» schreibt. Der Weizenpreis ist darum bereits so hoch, wie seit 14 Jahren nicht mehr. So hat eine Tonne an der europäischen Getreidebörse in Paris zeitweise 380 Euro gekostet.