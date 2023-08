Mehr als Taschengeld : So geht Ferienjob in Luxemburg – Noémie, Simon und Co. erzählen

Ferienzeit, Jobzeit: Viele Schüler nutzen die freien Wochen, um sich ein paar Euro zu verdienen. Doch ihnen geht es oft nicht nur ums aufgebesserte Taschengeld. L'essentiel hat bei einigen Jobbern des Landes nachgefragt.

«Selbstständiges Arbeiten gefällt mir»

Jeden Tag erscheint Studentin Noémie um 6 Uhr im Sortierzentrum. Vincent Lescaut/L'essentiel

Vier Wochen lang trägt die 21-jährige Noémie die Post aus und das nicht zum ersten Mal. «Davor habe ich schon bei der Gemeinde, bei einem Friseur und bei der Differdinger Post gearbeitet», erklärt sie. Da sie in England Musical studiert, habe sie sich für ihren vorherigen Arbeitgeber entschieden, «weil es von der Ferne aus schwieriger ist, einen Job zu finden».

Jeden Tag erscheint sie um 6 Uhr im Sortierzentrum in Bettemburg, ordnet die zu verteilende Post, packt sie in ihren Transporter und macht sich auf den Weg. «Ich mag es, allein zu sein. Selbstständig zu arbeiten gefällt mir», verrät sie. Mit ihrem Gehalt in diesem Sommer wird sie einen Teil ihres Studiums finanzieren können.

«Keine Aufgabe gleicht der anderen»

Simon arbeitet als Grafiker bei der CFL. L'essentiel

Seit einem Praktikum in der Kommunikationsabteilung der CFL im Jahr 2017 kehrte Simon immer wieder zurück, so auch in diesem Jahr. Er studiert Grafikdesign in Belgien und kann sein Wissen nun bei der Luxemburger Eisenbahngesellschaft einbringen.

«Die Stimmung ist toll, die Projekte sind es auch», erzählt Simon. Ob die Fahrradverordnung in den Zügen, verschiedenen Broschüren, Werbekampagnen, alles sei dabei. «Kein Tag, keine Aufgabe ist gleich, das gefällt mir», erklärt der 20-Jährige. Da er das Unternehmen und den Beruf kenne, habe er mehr Freiheit als ein «Neuling». Nach dem Studium bei der CFL einzusteigen, «wäre eine tolle Perspektive», meint er.

«Es gibt immer etwas zu tun»

Julien mag es, den Kunden zu helfen. Vincent Lescaut/L'essentiel

Wie bereits im vergangenen Jahr arbeitet der 16-jährige Julien auch in diesem Sommer wiedergdrei Wochen lang bei Cactus in Niederkerschen in der Schreibwarenabteilung. «Da es mir letzten Sommer so gut gefallen hat, habe ich mich wieder beworben», erzählt der Jugendliche.

Er besucht die Oberstufe des Bereichs Sciences et technologies du management et de la gestion (STMG) in Frankreich und findet in dieser Arbeit eine Verbindung zu seinem Studium im Bereich Wirtschaft und Marketing. «Es gibt immer etwas zu tun, das mag ich», verrät Julien. Aber auch den Kunden zu helfen oder sie zu beraten, sage ihm sehr zu.

«Ich liebe Tiere und kümmere mich gerne um sie»

Catherine würde sich jetzt schon auf einen Job im Tierpark für 2024 freuen. L'essentiel

Der 18-jährigen Catherine hat ihr Ferienjob im vergangenen Jahr im Escher Déierepark so gut gefallen, dass sie auch dieses Jahr wieder da ist. «Mir gefallen die Arbeit und meine Kollegen wirklich gut. Es herrscht eine tolle Atmosphäre», erzählt sie.

An der Seite der Tierpfleger des Parks ist es ihre Aufgabe, das Futter vorzubereiten, die Gehege zu säubern und Wildwuchs zu entfernen. Von den Tieren, um die sie sich kümmert, sind ihr die Indischen Läufer (eine Entenrasse aus England) und die Kühe am liebsten. Mit ihrem Lohn möchte sie in den Urlaub fahren und für die Uni sparen. «Wenn es machbar ist», würde sie gerne auch nächstes Jahr wiederkommen.

«Meine Kollegen sind sehr nett»

Dino möchte sich mit seinem Gehalt Sushi kaufen.

«Ich habe mich an verschiedenen Orten beworben, aber man hat mich nicht angenommen. Meine Schwester hat mich dann gefragt, warum ich mich nicht bei der Gemeinde bewerbe, was ich dann auch getan habe», so Dino, 22, der in der Grünflächenabteilung in Düdelingen angestellt ist.

«Ich habe meine Bewerbung wirklich spät abgeschickt, aber es gab zwei Absagen, also hatte ich Glück», fügt er hinzu. Er schätzt es besonders, in der Nähe zu wohnen, deshalb zu Fuß zur Arbeit gehen zu können und den ganzen Tag draußen zu verbringen. «Meine Kollegen sind sehr nett. Wir lachen viel.» Mit seinem Gehalt will sich der junge Mann Sushi kaufen, «denn das ist wirklich teuer», und etwas für die Uni beiseitelegen.

«Seit ich 16 bin, arbeite ich im Sommer»

Für die 25-jährige Daisy ist es ihr letzter Ferienjob. L'essentiel

«Seit ich 16 bin, arbeite ich im Sommer, die vergangenen drei Jahre für die Summerschool, doch für die CFL ist es das erste Mal», erklärt die 25-jährige Daisy. Für ihren letzten Job als Studentin wollte sie «mal eine andere Erfahrung» machen. Dort ist sie der Fahrgastinformation zugeteilt.

«Wir helfen Kunden, informieren sie über Busse, Züge und Fahrkarten». Im September wird Daisy noch in der Belle Étoile arbeiten. Ihr Lohn fließt zum Teil in ihren Urlaub und zum anderen in die Finanzierung ihres Studiums.

«Ich mag meine Arbeitszeiten»

Mit seinem Gehalt möchte Gianni sich ein Auto kaufen und sparen. Vincent Lescaut/L'essentiel

«Ein Bekannter arbeitet bei der Post und hat mir von den Ferienjobs erzählt.» So ergatterte auch der 20-jährige Gianni einen siebenwöchigen Vertrag im Sortierzentrum in Bettemburg. Er ist für die Paketsortierung zuständig.

«Es ist meine Aufgabe, die Pakete auf die Laderampe zu befördern, damit sie gescannt werden können, und sie in Empfang zu nehmen.» Manchmal sei es körperlich etwas anstrengend, weil manche Pakete ziemlich schwer seien und man den ganzen Tag auf den Beinen sei. «Ich mag meine Arbeitszeiten, weil ich Freizeit haben kann», verrät er. In der einen Woche arbeitet er von 6 bis 14 Uhr und in der nächsten von 14 bis 22 Uhr. Mit seinem Gehalt möchte Gianni sich ein Auto kaufen und den Rest sparen.

«Später möchte ich Tierpfleger werden»

Yanis liebt Tiere und hat seinen Traumjob bereits gefunden. L'essentiel

Auch dem 17-jährigen Yanis hat es im Escher Déirepark gut gefallen, deshalb verbringt er nun bereits zum zweiten Mal drei seiner Ferienwochen dort. «Ich liebe Tiere und es ist sehr interessant, hier mit den anderen Schülern und den Tierpflegern zu arbeiten», erzählt er.

Zu seinen Aufgaben zählt unter anderem, das Futter für die Tiere vorzubereiten und die Gehege zu reinigen. Ein Beruf, der dem jungen Mann so gut gefällt, dass er später gerne Tierpfleger werden möchte, um ständig mit Tieren arbeiten zu können. Sein Lohn wird ihm für die Ferien dienen. Von allen gefiederten und pelzigen Bewohnern des Parks sind ihm die Esel und Ziegen am liebsten.

«Dies ist mein dritter Sommer bei der CFL»

Als Studentin der Physikalischen Messtechnik erwägt Clémentine, in den Eisenbahnsektor einzusteigen. L'essentiel

Ihre ersten Schritte bei der CFL machte Clémentine mit einem sogenannten Hospitationspraktikum in der Abteilung Infrastrukturmanagement. Damals habe man ihr gesagt, dass sie jederzeit willkommen sei, und nun ist sie bereits den dritten Sommer am Start. Der 18-Jährigen gefalle die Vielfältigkeit in diesem Job, sie würde nie das Gleiche machen.