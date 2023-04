Schicksal noch ungewiss : So gelang es den Wildhütern Bärin Gaia in die Falle zu locken

Am Dienstag trat in der norditalienischen Provinz Trient Bärin JJ4 in eine Falle. Wildhüter konnten sie mit Obst und Gemüse anlocken. Auch zwei ihrer drei Jungen wurden zuerst gefangen.