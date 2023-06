Alle Eltern wissen, dass es eine Herausforderung ist, Privat- und Berufsleben harmonisch miteinander zu vereinbaren, wenn beide Partner berufstätig sind. Dies ist ohne Lösungen für die Betreuung von Kleinkindern nicht zu schaffen. Und diese Betreuung hat ihren Preis. Um Familien zu unterstützen, hat der luxemburgische Staat den Gutschein für Kinderbetreuung eingeführt: eine finanzielle Unterstützung in Form von Sachleistungen für die Betreuung von Kindern und bestimmte außerschulische Aktivitäten. So funktioniert es:

Mit den Gutscheinen für Kinderbetreuung (CSA) gelangen Eltern in den Genuss von reduzierten Tarifen in Kinderkrippen, Schülerhorten, Mini-Crèches, Tagesstätten und bei Tageseltern, vorausgesetzt, die Betreuungseinrichtung ist vom Ministerium für Bildung, Kinder und Jugend (Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse) als Dienstleister im Rahmen des Gutscheinsystems für Kinderbetreuung anerkannt. Die Betreuungseinrichtung muss sich im Großherzogtum Luxemburg befinden. Während sie es den Eltern ermöglichen, ihrer Berufstätigkeit nachzugehen, können diese Einrichtungen auch zur Integration der Kinder in ihr lokales Umfeld, zur Sprachentwicklung und zu einem besseren sozialen Zusammenhalt beitragen.