Luxemburg: So gestresst sind die französischen Grenzpendler von den ewigen Staus

Dass Pendler und Grenzgänger wegen der Verkehrssituation und den heftigen Staus auf ihrem Arbeitsweg nach Luxemburg mit dem Gedanken an die Kündigung spielen, ist kein Geheimnis. Doch wie einige Pendler aus Frankreich nun berichten, hat sich die Situation auf den Straßen seit Weihnachten sogar verschlimmert. «Es ist Stress pur! Ich habe immer Angst, zu spät zu kommen. Am Montag war ich nach einer Stunde und 45 Minuten auf der Arbeit. Gestern habe ich zwei Stunden für die Strecke gebraucht, die eigentlich in 40 bis 45 Minuten zu bewältigen sein sollte», erzählt Ghislein, der es seit 12 Jahren gewohnt ist, die 35 bis 40 Kilometer zwischen seinem Wohnort bei Longwy und seinem Arbeitsplatz am Kirchberg zu fahren.