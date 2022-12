Schadstoffe: So giftig ist dein Adventskranz

Wenn du Kerzen abbrennst, dann kann das bis zu 800.000 Feinstaub-Partikel freisetzen, die potenziell gesundheitsschädigend sein können. Im normalen Alltag ist das meist kein Problem. Zur Weihnachtszeit, wenn Adventskränze und andere Kerzen manchmal stundenlang brennen, könnten die Schadstoffe aber an den Grenzwerten kratzen – und damit deiner Gesundheit schaden und die Luftqualität deutlich verschlechtern.

Kerzen in Zugluft sind besonders heikel

Eine Hochrechnung von Aeris by irobot zeigt, dass eine Adventskranz-Kerze, die während acht Stunden brennt, rund 280 Mikrogramm Stickoxide freisetzt. Bei vier Kerzen, die während vier Stunden brennen, entsteht so eine Schadstoffmenge von 560 Mikrogramm – bei einem kleinen Wohnzimmer kann das nahe an den EU-Grenzwert (40 Mikrogramm pro Kubikmeter Raum) kommen.