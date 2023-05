Zahnärztin verrät: So giftig ist Fluorid in Zahnpasta wirklich

Mal wird Zahnpasta mit Fluorid empfohlen, mal verteufelt. Was stimmt denn nun? Eine Zahnärztin verrät es.

Schon in der Grundschule haben wir gelernt: Wer von Karies verschont bleiben will, der putzt seine Zähne mit Fluorid. Doch zunehmend wurden Meldungen über mögliche Vergiftungen laut. Immerhin sind Fluoride die Salze der Fluorwasserstoffsäure, einer hochgiftigen Flüssigkeit. Also lieber doch aus der Zahnhygiene verbannen? Wir haben bei der Zahnärztin Hannah Selzner nachgefragt.