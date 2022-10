Luxemburg: So gruselig feiern die L'essentiel-Leser Halloween

Am Sonntag, ab 14 Uhr leuchtet die Abtei Neumünster in Halloween-Farben und bringt die ganze Familie zum Fürchten. Das Publikum lässt sich schminken oder bastelt Masken und schaut sich Aufführungen an. Am Montag, dem Fest der Toten, halten die Cafés der Rives de Clausen dann ihren großen Abend ab.