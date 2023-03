3. März

Die Energiepreise in Luxemburg sind seit Kriegsbeginn in der Ukraine in die Höhe geschnellt. Aufgrund der geringeren russischen Gaslieferungen und der staatlichen Beihilfen, die insbesondere den Anstieg für Privathaushalte abfedern sollen, gibt es Schwankungen. Auf L'essentiel-Anfrage hat das Energieministerium Aufstellungen zur Preisentwicklung der verschiedenen Energieträger zur Verfügung gestellt.