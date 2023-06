Was ist deine Universallösung, wenn am Morgen eines wichtigen Events (Vorstellungsgespräche, Hochzeiten, erste Dates) plötzlich ein großer, roter Pickel in deinem Gesicht erstrahlt? Concealer, Masken, einfach im Bett bleiben? Oder wie wäre es mit einem Spritzer aus deinen Augentropfen – laut Tiktok steckt in denen die ultimative Lösung, Pickel beinahe unsichtbar zu machen, ganz ohne Make-up nutzen zu müssen.