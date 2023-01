Einfacher Trick: So hast du Highlighter noch nie verwendet

Highlighter auf Nasenrücken und Wangenknochen kennen wir – neuerdings kommt er auch auf die Lippen. Instagram/emilietommerberg

Wären die 90er eine Person, würde es ihr jetzt sicher kalt den Rücken herunterlaufen: Statt des altbekannten, dunklen Liners, der die Lippen betonen soll, feiert das Internet seit Neuestem das Gegenteil. Die Konturen werden mit Highlighter umrandet – Hunderte Creator bei Tiktok machen den Hack vor.

Die Tools hast du schon

Wer beim Trend mitmachen will, dem reicht wohl schon ein Blick in die eigene Beauty-Tasche: Was du für den Trend benötigst, ist nicht mehr als ein Highlighter und ein Gloss, Lipliner ist optional. Und auch die Technik erfordert keine übermenschlichen Skills.

Mit einem Liner in der eigenen Lippenfarbe kannst du deine Lippenkontur leicht übermalen, den Highlighter solltest du allerdings genau auf der Kontur auftragen und ihn an den Ecken nach innen verblenden. Wer will, kann auch die gesamte Lippe mit dem Schimmer ausmalen. Ein Gloss sorgt am Ende dafür, dass alles ineinander übergeht – Bonuspunkte gibt es für eine Variante, die einen Plumping Effekt hat.

Schimmer für mehr Volumen