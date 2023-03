Internet: So hast du im Flugzeug immer eine komplette Sitzreihe für dich selbst

Wie man richtig fliegen sollte Dieses Reise-Hack-Video von «Ndainternet» stößt auf viel Kritik. TikTok

Wer kennt es nicht? Voller Reiselust steigt man ins Flugzeug, nur um festzustellen, dass man gleich ins Sandwich genommen wird – sich also zwischen die Person am Fenster und jene am Gang in die Mitte quetschen muss.

Das muss aber nicht sein, wie ein Tiktok-User in einem Video demonstriert. Der User mit dem Namen Ndainternet soll laut eigener Aussage regelmäßig eine komplette Sitzreihe in einem Flugzeug für sich haben – mit einem simplen, aber auch etwas egoistischen Trick.

Drei Sitzplätze für einen Passagier reserviert

«Ich habe ein Ticket für mich selbst gekauft und dann noch zwei weitere Tickets in derselben Reihe, die vollständig rückerstattet werden können.» 45 Minuten vor dem Boarding storniere er diese zwei Plätze wieder. Die Airline zahle ihm den vollständigen Kaufpreis zurück.

Die freigewordenen Sitzplätze werden nach seiner Aussage in 90 Prozent der Fälle nicht an andere Reisende weitergegeben – der Mann hat also die komplette Sitzreihe für sich selbst und fliegt so in der «ersten Klasse für Arme». Wo liegt der Haken? Laut «Ndainternet» gibt es keinen. Man müsse nur sicherstellen, dass die beiden zusätzlichen Tickets auch tatsächlich rückerstattet werden können.

Ist ein solches Vorgehen zum Beispiel bei EasyJet möglich?

Auf Anfrage hat sich EasyJet dazu geäußert und auf ihre AGB verwiesen. In diesen heißt es, dass eine Rückerstattung des Ticketpreises nur innerhalb von 24 Stunden nach der Buchung möglich ist, abgezogen wird eine Stornierungsgebühr von bis zu 50 Euro. Nach Ablauf dieser 24-Stunden-Frist werden die Kosten in der Regel nicht rückerstattet. In einigen Fällen macht die Airline eine Ausnahme. Zum Beispiel dann, wenn eine «schwerwiegende Krankheit» belegt werden kann.

Wie findest du den Reise-Hack von «Ndainternet»? Finde ich richtig asozial! Finde ich lustig, werde ich auch mal probieren. Clever, würde ich aber selbst nie machen. Ich denke nicht, dass das wirklich klappt.

«Deshalb überbuchen Airlines immer!»

Das Video stößt bei vielen Userinnen und Usern auf Kritik. «Der Haken ist, dass das Betrug ist», schreibt beispielsweise Harry. Ein anderer ist skeptisch, ob das Vorgehen wirklich funktioniert: «Das hat vor zehn Jahren funktioniert, aber jetzt sind Flüge immer überbucht und die Sitze werden immer gefüllt.» Viele Kommentare gehen in dieselbe Richtung und lauten etwa: «Jetzt wissen wir, weshalb die Airlines immer überbuchen!» Nutzerin Ramune525 stellt die Frage: «Kann ich einen ganzen Flieger buchen und dann die Sitze wieder stornieren, damit ich ganz alleine fliege?» Weitere Personen befürchten, dass das Vorgehen von Ndainternet das Ende des Ticketmodells, dass zurückerstattet werden kann, bedeutet.