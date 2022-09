Streamingstarts Oktober 2022: So hast du Marilyn Monroe noch nie gesehen

«Blonde»

In den USA erhielt der Film die höchste Altersfreigabe, die es gibt. Die Darstellung von Nacktszenen, Gewalt und Missbrauch wurden diskutiert, Dominik bleibt allerdings dabei, dass dies der einzige Weg war, um dem turbulenten Leben hinter der Leinwandfigur Monroe gerecht zu werden. «Wir wissen, dass ihr Leben am Abgrund stand, so wie es endete. Willst du die unverfälschte Version sehen oder die geschönte Version sehen?», sagt er zu «Vulture».

«Entergalactic»

Kid Cudi feiert einen doppelten Release: Am 30. September – dem gleichen Tag, an dem sein zehntes Album «Entergalactic» erscheint – veröffentlicht er auf Netflix auch eine animierte Serie mit demselben Titel. Sie spielt in New York und Kid Cudi leiht seine Stimme der Hauptfigur: Der junge Künstler Jabari macht gerade eine Trennung durch, als er auf die Fotografin Meadow (gesprochen von Jessica Williams) trifft.