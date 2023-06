Profi-Tipps: So hinderst Du Dein Tattoo am Verblassen

Winzig klein, flächig, nur aus Linien bestehend oder detailgetreu nachempfunden – Tattoos kommen in unzähligen Arten und jeder muss selbst wissen, was gefällt. Was aber niemand will, sind verwaschene, ausgeblichene Linien und Lücken im Tattoo, weil bei der Vor- oder Nachsorge Fehler gemacht wurden. Damit dir das nicht passiert und dein Tattoo lange schön bleibt, haben wir eine Expertin befragt: Tattoo-Studio-Inhaberin Agata Haindl weiß, worauf es bei der richtigen Pflege ankommt.