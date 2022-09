Gegen Alltagsstress: So holst Du Dir das Urlaubsfeeling nach Luxemburg

Der Trick ist, Luxemburg gewissermaßen zum Urlaubsland zu machen. «Man muss sich in Erinnerung rufen, welche Dinge einem im Urlaub besonders gutgetan haben und dann versuchen, diese irgendwie auf Luxemburg zu übertragen», so Lambrecht. Wer also gerne Spaziergänge am Meer gemacht hat, solle doch auch in Luxemburg weiterhin spazieren gehen, selbst wenn das Großherzogtum kein Meer zu bieten hat. Oder wer sich im Urlaub mal die Zeit genommen hat, in einem gemütlichen Café etwas zu trinken, der könnte das im Alltag zuhause in Luxemburg auch tun.