Bernard Arnault: So kam der neue reichste Mann der Welt an sein Vermögen

Unternehmer, Klavierspieler und Kunstsammler. Bernard Arnault (2. v.l.) steht am Donnerstag an der Spitze der Forbes-Liste der reichsten Menschen der Welt. Hier ist er zu sehen mit seiner zweiten Ehefrau Hélène Mercier-Arnault (links), seinem Sohn Antoine Arnault und dessen Frau Natalia Vodianova.

Am 5. März 1949 wurde Bernard Arnault im französischen Roubaix in eine Industriellenfamilie geboren. Er besuchte das Lycée de Roubaix und das Lycée de Faidherbe in Lille. Anschließend studierte er an der Ecole Polytechnique. Während seines Studiums begann er als Ingenieur für die Baufirma Ferret-Savinel zu arbeiten, im Jahr 1978 übernahm er den Vorsitz des Unternehmens.