Ende der Legislaturperiode: «So kann Politik nicht funktionieren» – déi Lénk ziehen Bilanz

Stattdessen will sich déi Lénk mit «nicht so vermeintlich simplen Lösungsvorschlägen» abgrenzen und verteidigt sich vor Vorwürfen des Extremismus. In Sachen Mindestlohn fordern sie zum Beispiel 300 Euro mehr. «Wenn das extrem ist, dann sind wir eben extrem», meint Myriam Cecchetti ironisch. Außerdem fordert sie mehr Mietwohnungen und dass Staat und Gemeinden in Sachen Wohnungsbau Verantwortung übernehmen. Das Recht auf Eigentum gehöre auch überarbeitet und reformiert. Auch für eine 32-Stunden-Arbeitswoche setze sich die Linkspartei ein.