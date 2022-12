Hilfreiche Tipps: So kannst du dein Haustier beim Silvester-Geballer beruhigen

Fürchtet sich dein Haustier vor dem Geballer an Neujahr? Wir haben nachgefragt, was du dagegen tun kannst.

Bald ist Silvester. Während sich viele Menschen auf das Feuerwerk und die besten Silvesterfeiern freuen, ist das Geballer für die meisten Tiere beängstigend. Wir haben mit Verhaltenstierärztin Andrea Heiniger gesprochen und gefragt, wie man sich an diesem Tag am besten um seine geliebten Vierbeiner kümmert.

Warum üben?

Stell dir vor, du bist verängstigt und man bringt dich in einen ungemütlichen Raum, in dem du vorher nie warst und lässt dich dort vielleicht sogar noch alleine. Das kann die Angst noch verstärken. Falls man Hund oder Katze also in einem geschützten Raum unterbringen will, sollte man das während des Jahres bereits ‹üben›, damit sie sich dort auch wohl fühlen. Ich hatte auch schon Kunden, die mit ihren Tieren ins Flughafenhotel gehen – das sei offenbar besonders gut schallisoliert. Grundsätzlich ist es wichtig, dass man das Tier nicht einfach Angst haben lässt, sondern aktiv versucht, etwas dagegen zu unternehmen. Sonst können sich diese Ängste verstärken und zum Beispiel auf Gewitter ausweiten.