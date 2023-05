Gratis: So kannst du deine Wohnung aufhübschen, ohne Geld auszugeben

Möchtest du deine Wohnung verändern, ohne dafür Geld auszugeben? Wir haben da einige Ideen. Getty Images

Du kennst das: Deine Wohnung fühlt sich ein bisschen langweilig an, eigentlich stört dich, wie das eine Regal in der Ecke aussieht, und irgendwie fehlt ein bisschen Pep – und das Budget für eine komplett neue Einrichtung leider auch. Aber: Du musst nicht zwingend viel Geld ausgeben und reihenweise neue Möbel kaufen, um deinem Zuhause einen neuen Look zu verpassen.

Wir zeigen dir hier sechs Möglichkeiten, deine Wohnung gratis zu verändern und deinen Innenarchitektur-Träumen wenigstens ein bisschen nachzugehen. Und zwar egal, ob du eine große Wohnung oder nur ein winziges WG-Zimmer hast.

Zuerst: Aufräumen und Ausmisten

Damit du deine Wohnung optimal aufhübschen kannst, musst du wissen, was du alles besitzt – und worauf du verzichten kannst. Deswegen: Erst mal wird aufgeräumt. Unsplash/Bynder

Damit du eine Übersicht darüber hast, was du alles besitzt und wie du es am liebsten anordnen willst, muss erst mal aufgeräumt und aussortiert werden. Räume den Stapel Post vom Esszimmertisch, sortiere den Kleinkram in deinen Regalen aus und wirf dabei unbedingt auch einen Blick in Keller und Estrich – vielleicht finden sich dort noch längst vergessene Schätze. Wenn du mit Ausmisten und Aufräumen fertig bist, hast du einen viel besseren Blick darauf, was du tatsächlich ändern möchtest.

Möbel und Accessoires umstellen

Ein einfacher Trick, den die meisten von uns wohl schon im Kinderzimmer ein erstes Mal ausprobiert haben: Stell einfach die Möbel, die du bereits besitzt, anders auf. Das kann so sofort für mehr Platz und eine andere Optik sorgen. Vielleicht hast du beim Ausmisten im Keller auch noch ein Regal gefunden, für das nun plötzlich Platz ist, oder du merkst, dass dein Bett unter dem Fenster eigentlich viel besser aufgehoben ist.

Ein besonders guter Trick ist das Umstellen von Lampen: Eine veränderte Beleuchtung hat sofort einen riesigen Einfluss darauf, wie gemütlich ein Zimmer aussieht.

Dekoriere mit vorhandenen Dingen

Auch Dekoration musst du nicht neu kaufen: Eine hübsche Schale kannst du mit den Früchten aus deinem Kühlschrank füllen. Vielleicht hast du ein schönes Stück Stoff, das sich als Wandbehang eignet, oder du kannst deine schönsten Schuhe, Handtaschen oder Schmuck dekorativ auslegen.

Bücherregale können für eine schönere Optik zum Beispiel nach Farben sortiert werden oder du setzt dort Akzente mit Vasen, kleinen Lampen oder deinen liebsten Ferienmitbringseln. Apropos Ferien: Mit Postkarten von Freunden und Familie lässt sich eine Gallery Wall voller Erinnerungen basteln. Pro-Tipp: Du kannst dir mit der Postkarten-App der Post täglich eine Gratis-Postkarte schicken. Damit kannst du auch Fotos aus deinen eigenen Ferien integrieren. Übrigens: Einfach die Bilder in deinen bestehenden Bilderrahmen auszutauschen, sorgt auch sofort für frischen Wind.

Hast du eine Kommode im Eingangsbereich? Die sollte nicht nur hübsch sein, sondern auch praktisch: Schau doch mal, ob du eine schöne Schüssel oder ein passendes Behältnis für Dinge wie Schlüssel und Ähnliches hast. Vielleicht hast du etwas, das sich als Schuhregal eignen würde, oder du kannst den Kleiderständer aus dem Schlafzimmer für Jacken verwenden.

Suche nach Gratis-Möbeln

Falls du unbedingt ein neues Teil in deiner Wohnung willst, wirst du vielleicht sogar gratis fündig: In diversen Facebook-Gruppen werden Dinge verschenkt, solange du sie selbst abholst. Vielleicht kannst du auch etwas mit jemandem tauschen oder eine geschenkte Tischdecke in einen Vorhang umwandeln.

Farbreste einsetzen

Hast du mal eine Wand in deiner Wohnung gestrichen oder ein Möbelstück verschönert, hast du vermutlich etwas Farbe übrig. Mit dieser kannst du zum Beispiel einen Tisch oder ein Regal streichen, deinen Esszimmerstühlen neuen Glanz verleihen oder einfach nur einen Türrahmen aufhübschen. Behalte das im Hinterkopf, wenn du spontan eine pinkfarbene Akzentwand malen möchtest.

Vielleicht hast du beim Aufräumen auch noch andere Dinge gefunden, mit denen man einfach etwas basteln könnte, wie beispielsweise Schnur, Knöpfe oder Stoffreste. Die eignen sich zum Beispiel als Akzente auf alten Kissen oder als Teil einer Fotowand.

