Luxemburg: So kannst du die Feiertags-Party voll und ganz mitnehmen

Wie jedes Jahr ist das Programm der Feierlichkeiten rund um den Nationalfeiertag am 23. Juni prall gefüllt. Der Fackelzug kommt zurück zum Knuedler, nachdem er zehn Jahre lang wegen Bauarbeiten nicht stattgefunden hat. Der 650 Meter lange Umzug mit 2500 Teilnehmern startet am Donnerstag um 21.20 Uhr von der Grand-Rue aus.

Party und Musik am Donnerstag, Militärparade am Freitag

Überall im Zentrum gibt es ab 17 Uhr am Vorabend Konzerte, auch auf dem Glacis, der für die City Sounds autofrei sein wird. Am Freitag, dem eigentlichen Nationalfeiertag, marschiert ab 12 Uhr die Militärparade die Avenue de la Liberté runter.

Zehntausende Besucher werden erwartet und die Straßen im Zentrum der Hauptstadt für Autos gesperrt, um Platz für das große Fest zu schaffen. Das Auto sollte man also besser zu Hause oder auf dem P+R-Platz stehen lassen. Die öffentlichen Verkehrsmittel werden am Donnerstagabend verstärkt, Busse sind bis 3.30 Uhr im Einsatz. «Mit dem Auto in die Stadt zu fahren, werden Sie am Nationalfeiertag nicht schaffen», warnt Patrick Goldschmidt.