Trick : So kannst du Lügnerinnen und Lügner ganz einfach entlarven

Sagt das Gegenüber die Wahrheit oder nicht? Die Antwort darauf liegt nicht immer klar auf der Hand – bis jetzt. Denn eine Studie zeigt einen einfachen Weg zur Wahrheit. Dafür braucht es noch nicht einmal Hilfsmittel.

Wie Forschende von der University of Portsmouth im «International Journal of Psychology & Behavior Analysis» schreiben, muss man dafür die Person, deren Aussagen man anzweifelt, bitten, während der Befragung noch eine zusätzliche sekundäre Aufgabe zu erledigen. So lasse sich mit großer Wahrscheinlichkeit sagen, ob das Gegenüber die Wahrheit sagt oder nicht. «Unsere Forschung hat gezeigt, dass Wahrheiten und Lügen gleichermaßen plausibel klingen können, solange die Lügner die Möglichkeit haben, sich gut zu überlegen, was sie sagen wollen», so Aldert Vrij, Professor für angewandte Sozialpsychologie am Institut für Psychologie, in einer Mitteilung. «Wenn die Gelegenheit zum Nachdenken geringer wird, klingen Wahrheiten oft plausibler als Lügen.»