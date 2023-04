Messenger: So kannst du Whatsapp jetzt auf mehreren Handys einrichten

Vor einigen Tagen tauchte die Funktion bereits in einer Vorabversion auf, jetzt wird sie weltweit ausgerollt. So erklären die Macher in ihrem Blog, wie man künftig Whatsapp auf mehreren Geräten gleichzeitig nutzen kann. Es ist eine Funktion, die sich zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer seit langem wünschen – und seit Jahren in der Pipeline steckt.