Experten aus Luxemburg: So können wir Energie sparen, ohne zu frieren

Auf Anfrage von L'essentiel raten Heizungsmonteure zu verschiedenen Maßnahmen. Darunter ist die Empfehlung, der Regelung der Regierung für öffentliche Gebäude zu folgen, und die Häuser auf maximal 20 Grad zu heizen. «Ein Grad weniger bedeuten sieben Prozent Ersparnis», so die Firma Marques Confort in Monnerich. Außerdem könne man den Thermostat des Boilers von 55 auf 45 Grad senken. «Es hängt von der Größe des Speichers ab, aber 45 Grad sind ausreichend, um genügend heißes Wasser zu haben und um das Wachstum von Bakterien zu verhindern.»

Michaël Wathelet, Heizungsmonteur bei Lucas SARL, empfiehlt, die Heizung zu bestimmten Tageszeiten abzuschalten. «Am einfachsten ist es, wenn man in einem Haus mit Heizkörpern lebt. Daher ist es auch sinnvoll, einen Thermostat mit Zeitzonen zu programmieren.» Vorsicht sei jedoch geboten, denn das funktioniere nicht in Häusern mit Fußbodenheizung. Die heizten bzw. kühlten nicht schnell genug.

Keine Ersparnis ohne Kosten

In einem Punkt sind sich die Fachleute einig: Ohne Investitionen in die Infrastruktur ist es unmöglich, viel zu sparen. Die offensichtlichste besteht in einer Wärmeisolation des Hauses, die grundlegendste in der Wartung des Heizkessels. «Ein oder zwei Millimeter Ruß können zu einem Mehrverbrauch von 30 Prozent führen, erklärt Michael Wathelet.