Daniel Conrardy, Sicherheitschef des LuxAirports, erklärt worauf man vor seine Abreise achten sollte.

Rechtzeitig am Flughafen ankommen.

Es mag logisch erscheinen, dennoch tun sich viele schwer damit: Gerade zu Stoßzeiten – wie während der Weihnachtszeit – heißt das A und O: Pünktlichkeit! «Sie müssen sich zwei Stunden vor Abflug am Check-in einfinden», erinnert Daniel Conrardy, Sicherheitschef des LuxAirports. Gemeint ist damit nicht der Parkplatz hinterm Airport sondern die Check-in-Schalter am Flughafen selbst. Zwar verläuft der Ablauf am Luxemburger Flughafen nach Angaben von Daniel Conrardy in aller Regel reibungslos, allerdings bestehe gerade zu Stoßzeiten das Risiko von unvorhersehbaren Komplikationen, die ordentlich Zeit kosten können.

Das Gepäck im Vorfeld richtig vorbereiten.

Zur richtigen Vorbereitung hinsichtlich des Gepäcks gehört mehr als eine gute Falttechnik für Hemden und Kleider. Wer Interesse daran hat möglichst schnell durch die Kontrollen zu kommen, «sollte seine Flüssigkeiten in einen separaten Beutel packen und darauf achten, dass die 100-Mililiter-Grenze nicht überschritten» wird, so Daniel Conrardy. Auch empfiehlt er für ein schnelles Durchkommen einen Reißverschluss für die durchsichtigen Beutel, die maximal einen Liter fassen dürfen. «Es ist nicht Aufgabe der Kontrollen, die Flüssigkeiten überall im Gepäck suchen zu müssen», erklärt Sicherheitschef mit Verweis auf achtsames Ordnens seines Gepäcks.

Elektronik aus den Taschen holen.

Gängiges Problem bei den Kontrollen der Flughäfen, bleibt die Frage nach mitgeführten Elektronik. «Sie sollten Ihre Geräte und Kabel getrennt voneinander in einem Behälter für die Sicherheitskontrolle unterbringen», so Daniel Conrardy. Damit soll man schneller durch den unliebsamen Check vor dem Abflug kommen.

Gürtel vor der Kontrolle ablegen!

Vor den Kontrollen erklingt von Frauen, aber auch von Männern oft die selbe Frage: Muss ich meinen Schmuck eigentlich ausziehen? «Normalerweise kann man seinen Schmuck anbehalten», beruhigt Daniel Conrardy, «Das Einzige, was wir verlangen, ist, dass man die Gürtel abnimmt. Ringe, Ohrringe und Uhren kann man anlassen», so der Sicherheitsfachmann. Brillen seien davon gänzlich unbetroffen, da das Metall am Gestellt nicht ausreiche, um einen Alarm auszulösen. Daher heißt es: Brille auf der Nase lassen, wer gerade vor einem Sicherheitscheck steht.

Hab deine Medikamente stets parat.

Wer auch im Urlaub auf Medikamente angewiesen ist, muss sich laut Daniel Conrardy keine Sorgen machen: «Flüssige Medikamente sind in der Flugzeugkabine erlaubt». Allerdings sei auch hier angeraten achtsam bei der Auswahl des Lagerplatzes zu sein, denn das Sicherheitspersonal hat das Recht, diese kontrollieren zu dürfen – ohne Einschränkungen!

Lass alle verbotenen Gegenstände zuhause!