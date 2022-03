Elektromobilität : So kommst du mit dem E-Auto am weitesten

E-Autos können bei 21,5 Grad am weitesten fahren. Zu diesem Schluss kommt ein Telematik-Unternehmen. Wie du deine Batterie optimal nutzen kannst, erfährst du hier.

Die perfekte Temperatur fürs E-Auto

So sparst du Energie im E-Auto

Doch wie sorgt man dafür, dass der Stromverbrauch mit dem E-Auto möglichst tief bleibt? Neben den Außentemperaturen gibt es Faktoren, die du beeinflussen kannst. Heizen als Energiesünde haben wir erwähnt. Eine effizientere Option ist, mit Sitz- und Lenkradheizung für angenehme Temperaturen zu sorgen. Eine weitere wirksame Möglichkeit besteht darin, dass du das E-Auto bereits vor Fahrtbeginn auf die gewünschte Temperatur bringst – also: solange es noch am Stromnetz angeschlossen ist.

Extreme Außentemperaturen sind generell nicht optimal für Batterien. Deshalb solltest du dein E-Auto wenn immer möglich in einer Garage oder im Schatten parken. An sehr kalten oder warmen Tagen darf man das ungenutzte Auto ruhig am Netz lassen. So kann die Temperaturregulierung der Batterie mit Strom aus dem Netz gespeist werden.