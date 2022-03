Micaela non grata : So kommst du nicht rein!

Auf dem Catwalk der Berlin Fashion Week gibt es allerhand nackte Haut und knappe Kleidchen zu bewundern. Und trotzdem wird Micaela Schäfer an der Tür abgewiesen. Ungerechte Welt!

Dies funktioniert in der Regel ganz gut, denn keine hat so gekonnt britische Boxenludrigkeit ins Deutsche übersetzt wie La Mica. Blöd nur, wenn die Gastgeber eines solchen Anlasses der Meinung sind, eine solche Aufmachung zieme sich nicht.

Security weist sie ab

So geschehen am 15. Januar bei der Berlin Fashion Week – genauer an der Männermodeshow von Marc Stone: In gewohnt eleganter Robe kreuzte der Ex-«Dschungelcamp»-Star auf dem roten Teppich auf ... bis die örtliche Security sie höflich, aber bestimmt des Platzes verwies.