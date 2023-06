Chicago: So krass veränderte eine Dosis MDMA die Ansichten eines Neonazis

Als der Assistent von Harriet de Wit, Professorin für Psychiatrie und Verhaltensforschung an der Uni Chicago, mit einem beunruhigten Gesicht in ihrem Büro erschien, klingelten bei ihr alle Alarmglocken. Sie hatte zuvor mit Teilnehmenden eines Doppelblindtests eine Versuchsreihe mit MDMA durchgeführt, um herauszufinden, ob die Droge sich auf das Bedürfnis und die Wahrnehmung von Berührungen auswirkt. Und einer der Teilnehmer, der nur Brendan genannt wird, hatte unten auf sein Austrittsformular mit entsprechenden Fragen einen Kommentar in Großbuchstaben geschrieben: «Diese Erfahrung hat mir geholfen, ein lähmendes persönliches Problem zu lösen. Googeln Sie meinen Namen. Ich weiß nun, was zu tun ist!»