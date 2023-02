Galaxy S23 Ultra : So krasse Fotos macht das neue Samsung-Handy in der Nacht

1 / 17 Das Samsung Galaxy S23 Ultra eignet sich besonders gut, um zu fotografieren, sobald die Sonne weg ist. Rafael Zeier 100-facher Zoom auf den Mond? Ein beeindruckendes Resultat, das das Handy hier abliefert. 20min Spaziergang durch Paris. Hier hatte das S23 Ultra Mühe mit den Farben, zeigt aber viele Details auch an Rändern. 20min

Galaxy S23 Ultra: So heißt Samsungs Topmodell der neuen Serie. Auf den ersten Blick wirkt das Smartphone wenig überraschend. Denn äußerlich sieht es dem Vorgänger (Samsung S22 Ultra) zum Verwechseln ähnlich. Nur das Display ist neu ein wenig kantiger an den Rändern. Das hat einen großen Vorteil: Es liegt besser in der Hand. Das Gerät bringt man im Alltag nur mit Mühe an die Grenzen, es entpuppt sich nämlich als wahres Akkumonster.

Kamera

Zoomen bis zum Mond. Mit dieser Funktion verblüfft man schnell das Umfeld. Denn: Ja, man kann mit dem 100-fach-Zoom den Mond bildschirmfüllend heranholen (siehe Bildstrecke). Neu ist der Trick nicht. Bereits der Vorgänger hatte dies drauf. Die größte Neuerung gibt es aber auch beim S23 Ultra bei der Kamera. So wurde sowohl die Selfie- wie auch die Hauptkamera aufgemotzt. Neu kann man mit einer Auflösung von bis zu 200 Megapixeln knipsen, um so besonders viele Details einzufangen. Beim Knipsen muss man jedoch ein wenig Geduld haben, bis die hoch aufgelösten Bilder verarbeitet sind. Beeindruckt hat uns im Test vor allem die Leistung der Kameras in der Nacht. Das Ergebnis ist in der Bildstrecke oben zu sehen. Selbst im Porträtmodus mit wenig Licht kann das Handy mit Profikameras mithalten.

Akku

Auf dem Papier ist der Akku mit seinen 5000 mAh zwar immer noch gleich groß wie beim Vorgänger. Die Ausdauer hat dennoch zugenommen. Möglich macht dies der neue Chip von Snapdragon, der 8 Gen 2. Da dieser so viel effizienter ist, wirkt sich das positiv auf die Akkulaufzeit aus. Das heißt für den Großteil der Nutzerinnen und Nutzer, dass sie ihr Gerät erst frühestens nach rund 1,5 Tagen wieder an eine Steckdose hängen müssen.

Fazit

Das S23 Ultra verfügt über ein hervorragendes Display, läuft absolut flüssig, hat einen integrierten S-Pen, den Bedienstift von Samsung und eine erstklassige Kamera. Den ganz großen Wow-Faktor gibt es zwar bei dem Modell nicht, doch hat der Hersteller die Funktionen des Geräts so konsequent weiterentwickelt, dass es in der Summe ein tolles Gerät ausmacht. Wer bereits den Vorgänger hat, wird wohl mit dem Kauf keine großen Sprünge machen. Wer aber schon länger mit dem Gedanken spielt, ein neues Gerät anzuschaffen, da sein altes S20 schlappmacht, findet im S23 Ultra einen passenden Ersatz. Was es zu bedenken gibt: Das S23 Ultra ist ein gigantisches Telefon und eignet sich möglicherweise nicht für Leute mit kleinen Händen – oder Taschen.