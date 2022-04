Aufbewahren & Geniessen: So lang ist dein Wein nach dem Öffnen haltbar

Ein Glas Rotwein ist dir genug – was tun mit dem Rest Wein in der Flasche? Wir verraten es.

Frische Eier sinken in einer Schüssel Wasser nach unten. Aber wie sieht es beim Wein aus – woher weiß man, ob die geöffnete Flasche im Kühlschrank noch gut ist und wie bewahrt man Wein auf, damit er so lang wie möglich genießbar ist? Wir verraten es dir.

Schmeckts noch?

Wein ist zum Trinken da, aber…

Grundsätzlich empfehlen Wein-Expertinnen und -Experten, einen Wein auch an dem Tag zu trinken, an dem die Flasche geöffnet wird. Wird der Korken oder Deckel von der Flasche entfernt, dringt Sauerstoff in die Flasche und damit beginnt auch schon die Oxidation, die den Wein in kurzer Zeit ungenießbar macht.