Luxemburg: So lange arbeiten die Luxemburger im Schnitt

Die erste gesetzliche Regelung diesbezüglich war in Luxemburg 1876 mit dem Gesetz über Kinder- und Frauenarbeit in Kraft getreten. Der Text begrenzte den Arbeitstag für Kinder unter zwölf Jahren auf acht Stunden. Die 40-Stunden-Woche wurde 1975 eingeführt.

Arbeitszeit geht allmählich zurück

Aber wie lange arbeitet der durchschnittliche Luxemburger? Laut den Daten, die L'essentiel vom Statistikinstitut Statec zur Verfügung gestellt wurden, ist die Arbeitszeit in den vergangenen 27 Jahren um fast sieben Prozent zurückgegangen. «Seit 1995 ist eine Verringerung der Arbeitszeit festzustellen, und zwar um 0,13 Prozent pro Jahr. Diese ist hauptsächlich auf die Zunahme der Teilzeitarbeit, aber auch auf Tarifverträge zurückzuführen», so Statec. Daten des Institutts Eurostat zufolge arbeiteten im vergangenen Jahr in Luxemburg 17,7 Prozent der Arbeitnehmer im Verhältnis zur Gesamtbeschäftigung in Teilzeit, eine Zahl, die nahe am EU-Durchschnitt liegt und relativ stabil ist.