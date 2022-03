Endlich geklärt : So lange dauert die letzte Waschmaschinen-Minute

Nur noch eine Minute, verspricht die Waschmaschine. Nur dauert diese eine gefühlte Ewigkeit. Alles nur Einbildung?

Waschmaschinen wissen, was sie tun. 90 Minuten, sagt das Waschgerät etwa voraus, wird der Waschgang dauern. Oft sagt es dazu noch, was es gerade tut, «Spülen», zum Beispiel oder «Auflockern».

Es liegt am Waschmittel

Erster Stopp: Electrolux. Die Waschzeitberechnung sei eine Näherung, die schon mal etwas abweichen könne, sagt Carmen Baumgardt, die am Messestand die neuesten Waschtechnologien erklärt. Eine Waschzeit von anfangs 90 Minuten kann also unterschiedlich lange dauern? «Das ist so», bestätigt Baumgardt. Sie weiß auch, woran das liegt: «Die meisten Leute dosieren das Waschmittel viel zu hoch», sagt sie.

Ein anderer Grund dafür, dass der Waschgang länger dauert, könne eine Unwucht sein. Eine Unwucht entsteht, wenn sich statt vieler kleiner Wäschestücke ein großes in der Trommel befindet, das dann an einer Seite der Trommel klebt, beispielsweise eine Decke. Dadurch wird die Trommel an einer Seite schwerer. Damit beim Schleudern nichts kaputtgeht, passt die Waschmaschine ihr Verhalten an.