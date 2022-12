Sind die noch gut?: So lange kannst du deine Weihnachtskekse noch essen

Die Weihnachtskekse lachen euch an? Vor dem Zugreifen lieber kurz unsere Haltbarkeitsliste checken. Pexels/Laura James

Starten wir mit guten Nachrichten in den Artikel: Wenn du nach der Weihnachtsgans und dem üppigen Dessert einfach nicht mehr bereit für etwas Süßes bist, musst du die Weihnachtskekse nicht direkt wegwerfen. Doch ablaufen können Vanillekipferl, Lebkuchen und Co. sehr wohl. Allerdings nicht alle gleich schnell. Und ein bisschen nachhelfen in Sachen Haltbarkeit kann man auch.

Was genau snacken wir eigentlich?

Generell ist es ja so: Mehl, Kakao, Butter und Zucker haben das Ablaufdatum eigentlich nur zur Deko aufgedruckt. Sie sind entweder so trocken oder so fettig, dass sie kaum schimmeln. Die Zeichen stehen also grundsätzlich sehr gut. Das Problem: Je nach Rezept schleichen sich auch noch Eier, Milch und Konfi in den Teig. Und ja, das alles schlägt gern mal um und macht aus köstlichen Kleinigkeiten fiese Bauchschmerzen-Verursacher. Wir empfehlen deshalb Folgendes:

Schwarz-Weiss-Gebäck, Vanillekipferl und alles andere, was trocken daherkommt, hält bis zu vier Wochen. Vorausgesetzt, es wird angemessen gelagert. Dazu kommen wir gleich.

Ihr seid Fans von fruchtigen Plätzchen mit Marmelade, Kokosmakronen oder füllt eure Variationen gerne mit Marzipan oder Creme? Lecker – aber leider nicht für lang. Innerhalb einer Woche solltet ihr sie verputzt haben.

Absolute Gewinner in Sachen Langlebigkeit sind Lebkuchen. Die brauchen nach dem Backen erst einmal zwei Wochen, bis sie richtig lecker sind. Danach können wir sie noch bis zu drei Monate genießen. Falls man beim ersten Grillen im Frühjahr Lust bekommt, ist das also kein Problem.

Kein Stress: Vanillekipferl sind bis zu vier Wochen haltbar. Pexels/Frank Schrader

Lagerung in Perfektion

Unsere trockenen Freunde fühlen sich in einer gut verschlossenen Blechdose pudelwohl. Je dunkler und kühler die Umgebung, desto besser. Falls du dich doch sorgst, dass dich im Sommer mal die Lust auf Kekse überkommt: Du kannst sie sogar einfrieren und danach einfach an der Luft oder in der Mikrowelle wieder zu neuem Leben erwecken.

Die Unverwüstlichen unter den Gebäckspezialitäten sollten frisch nach dem Backen ein bis zwei Tage offen lagern und erst dann in Dose, Glas oder Tontopf wandern. Mit einem Apfelstück als Mitbewohner (alle zwei Tage auswechseln) ziehen sie gut durch und bleiben dabei herrlich saftig.