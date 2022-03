Luxemburger Tradition : So lecker schmeckt der «Bretzelsonndeg»

LUXEMBURG - In bekannter Tradition werden am «Bretzelsonndeg» in Luxemburg leckere Gebäckstücke verschenkt. Doch in diesem Jahr sind die Regeln anders.

An diesem Sonntag ist «Bretzelsonndeg» in Luxemburg. In Schaltjahren wird die Ostertradition jedoch anders begangen – und zwar werden dann die Rollen getauscht.

Ausnahmsweise müssen die Damen den ersten Schritt machen und die Brezel an den Herrn bringen. Wenn die Gefühle erwidert werden, darf er seiner Liebsten dann ein Schokoladenei am Ostersonntag zurückschenken. Wir haben die besten «Bretzelsonndeg»-Bilder aus den sozialen Medien gesammelt.