«Wie im Backofen»: So leiden Luxemburger unter der Bruthitze im Urlaub

Mit Temperaturen über 40 Grad hat eine weitere große Hitzewelle mehrere Länder am Mittelmeer fest im Griff – und bringt vielerorts vor allem Touristen, die solche Temperaturen nicht gewohnt sind, an ihre Grenzen. Das Gesundheitsministerium in Italien hat am Mittwoch für 23 größere Städte die höchste Hitze-Alarmstufe ausgerufen.

Mariella aus Luxemburg beschreibt es als unerträglich. Das sei schon kein Sommer mehr, sondern wie in einem Backofen. «Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen würde, aber ich kann es kaum erwarten, nach Hause zu fahren», berichtet sie aus Italien. Auch Enza in Mailand leidet unter der Bruthitze: «Es ist die Hölle! Gestern Abend gegen 20.30 Uhr waren es immer noch 32 Grad, wie im Ofen», klagt sie. Die Luft sei dünn und wegen des Sommerschlussverkaufs würde die Menschen sich in die klimatisierten Geschäfte flüchten.

Im südlicheren Apulien scheint die Welt zwischen 11 und 18 Uhr still zu stehen, beschreibt es Maurizio. Viele suchen eine Abkühlung im Meer. Andere ziehen kühle Museumshallen der Hitze vor. So auch Guiseppe: «Das Ferrari-Museum ist mir deutlich lieber als 41 Grad im Freien.» Alessandra im Norden des Stiefels klagt über heftige Gewitter am Abend. «Es ist unmöglich, bei offenem Fenster zu schlafen», erzählt sie. Sie plane, ihren restlichen Urlaub deshalb südlich von Pescara zu verbringen. Aber auch Autofahrten seien katastrophal und dabei dürfe man nicht vergessen zu trinken.

Anderes Land, gleiches Leid. Charline, Alex und ihre beiden Kinder im Alter von vier und zweieinhalb Jahren haben sich zum dritten Mal in Mallemort in Frankreich, zwischen Avignon und Aix-en-Provence, niedergelassen. «Es ist das heißeste Wetter, was wir hier je erlebt haben. Es ist eine Qual, wir können kaum atmen», so schildert es die Luxemburger Familie. Die Urlaubsplanung müsse nun dem Wetter angepasst werden. Ein Ausflug nach Avignon sei nicht drin, da «der Kleine im Kinderwagen zu sehr schwitzen würde». Morgens nach dem Frühstück und abends heißt es ab ins Schwimmbad, tagsüber bleiben die vier lieber in ihrem Wohnwagen.

Doch wirklich überrascht sind einige nicht. «Ich sehe nicht wirklich einen Unterschied zum vergangenen Sommer. Auf Sardinien hatten wir 40 Grad», meint Enza. Sie denkt auch nicht daran, ihre Urlaubspläne in irgendeiner Weise zu ändern. «Sommer bedeutet Hitze und Süden! Wo soll es denn sonst hingehen? Selbst im Norden ist es heiß.»