Illegale Waffe : So lief die Silvesternacht für die Luxemburger Polizei

Die Ordnungskräfte waren in der Silvesternacht voll im Einsatz. Kurz nach Mitternacht wurde der Polizei gemeldet, dass ein Mann mit einer Schusswaffe durch die Rue Pierre Federspiel in Luxemburg torkeln würde. «Patrouillen fuhren zum Ort des Geschehens und konnten den Mann, der offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand, entwaffnen», stellen die Behörden fest. Bei der sichergestellten Waffe handele es sich um eine Pistole. Der Vorfall wurde protokolliert und die illegale Waffe beschlagnahmt.

Darüber hinaus griff die Polizei in etwa 70 Fällen von Ruhestörung und in etwa 45 Fällen von Streitigkeiten, Handgreiflichkeiten und Meinungsverschiedenheiten ein. «In den meisten Fällen konnten die Angelegenheiten friedlich geregelt werden», so die Polizei.

Außerdem wurden der Polizei neun Einbrüche gemeldet (Bissen, Strassen, Mullendorf, Remich, Bonneweg und jeweils zwei in Luxemburg-Stadt und Düdelingen). In Remich zum Beispiel wurden Anwohner kurz nach 22.30 Uhr auf Geräusche in ihrer Wohnung in der Rue Enz aufmerksam. «Ein Mann überraschte zwei Unbekannte im Treppenhaus», berichten die Behörden. Er habe einen Einbrecher festgehalten, sei jedoch vom zweiten angegriffen und verletzt worden. Laut Police Grand-Ducale konnten die beiden Einbrecher daraufhin flüchten.