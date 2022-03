Buch enthüllt : So litten Harry und Meghan als Royals

Frustriert und zutiefst enttäuscht – ein neues Buch beschreibt, wie die britische Königsfamilie Harry und Meghan das Leben zur Hölle machte.

So heißt es im Buch «Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family», das ab dem 11. August erhältlich ist. Die britische Zeitung The Times veröffentlichte am Samstag einige Auszüge davon.