Kavalkade : So närrisch war's in Remich und Petingen

REMICH/PETINGEN - Die letzten Karnevalsumzüge der Saison waren am Wochenende voll mit Narren und Jecken aus der Großregion. Wir haben die besten Fotos.

Während es in Wasserbillig auch mal blutig wurde, verliefen die Kavalkaden in Remich und Petingen zusehends friedlich. Die traditionellen Abschlussumzüge der Karnevalszeit waren am Sonntag mal wieder bunt, laut und fröhlich.