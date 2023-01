So nah und doch so fern : Pelés Mutter weiß nichts vom Tod ihres Sohnes

Während die brasilianische Fußball-Legende Pelé kurz vor dem Jahreswechsel gestoben ist, lebt seine 100 Jahre alte Mutter weiter. Vom Tod ihres Sohnes weiß sie aber offenbar nichts.

Der Trauerzug mit dem Sarg des brasilianischen Fußball-Idols Pelé führt auch am Haus seiner Mutter Celeste Arantes in seiner Heimatstadt Santos vorbei. dpa

Der Trauerzug mit dem Sarg des brasilianischen Fußball-Idols Pelé führt auch am Haus seiner Mutter Celeste Arantes in seiner Heimatstadt Santos vorbei. Die Hundertjährige lebt noch, doch weil sie geistig verwirrt ist, weiß sie nach Angaben ihrer Familie nicht, dass ihr ältester Sohn am Donnerstag vergangener Woche im Alter von 82 Jahren gestorben ist. «Es geht ihr gut, auch wenn sie in ihrer eigenen kleinen Welt lebt», sagte Pelés Schwester Maria Lúcia do Nascimento am Freitag dem US-Sportsender ESPN. Des Todes von Pelé sei sich ihre Mutter allerdings nicht bewusst.

Sehr bewusst war sich hingegen Pelé, wie viel er seiner Mutter zu verdanken hatte. «Seit ich Kind war, hat sie mir den Wert der Liebe und des Friedens beigebracht», schrieb der Sport-Star anlässlich des 100. Geburtstags seiner Mutter am 20. November auf Instagram. Er habe «viel mehr als 100 Gründe, dankbar zu sein, ihr Sohn zu sein», versicherte Pelé in seiner Geburtstagsbotschaft und fügte hinzu: «Danke für all die Tage, die ich an Deiner Seite verbracht habe, Mama.» Auf den beigefügten Fotos, die Pelé und seine Mutter in verschiedenen Lebensabschnitten zeigten, war zu erkennen, wie ähnlich sich die beiden sahen.

Celeste Arantes hatte Pelés Vater João Ramos do Nascimento mit 16 Jahren geheiratet. Mit 17 Jahren brachte sie am 23. Oktober 1940 ihr erstes Kind Edson Arantes do Nascimento zur Welt, das später unter seinem Spitznamen Pelé weltberühmt wurde. Danach bekam sie zwei weitere Kinder. Ihr Sohn Jair, genannt Zoca, starb 2020 an Krebs wie ja auch Pelé den Folgen einer Krebserkrankung erlag. Ihre Tochter Maria Lúcia lebt mit ihr zusammen in der Hafenstadt Santos im Südosten Brasiliens.

Celeste Arantes' Mann starb Ende 1996. Pelés unter dem Namen «Dondinho» bekannter Vater war selbst Fußballer und hatte in Pelé den Wunsch geweckt, Fußball-Weltmeister zu werden – was ihm schließlich gleich drei Mal gelang. Trotz seiner Erfolge auf dem Fußballplatz blieb Pelé aber bescheiden. Dies hätten ihm seine Eltern vorgelebt, sagte er. «Ich habe nie gedacht, dass ich der Beste bin oder stärker als wer auch immer», sagte das Fußball-Idol in einer Netflix-Dokumentation über sein Leben. «So bin ich eben erzogen worden.»