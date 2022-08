Dreitägige Party : So pompös wird die Hochzeitsfeier von Jennifer Lopez und Ben Affleck

On the JLo

On the JLo

Der Ort & das Datum

Noch an diesem Wochenende soll die Party in Ben Afflecks 7-Millionen-Dollar-Anwesen in Riceboro im US-Bundesstaat Georgia stattfinden. Gemäß TMZ wollte das Paar vor fast zwei Jahrzehnten, nach seiner Verlobung im November 2002, schon in der Villa heiraten. Dort soll mit der Familie und Freunden drei Tage lang gefeiert werden – von Freitag bis Sonntag. Beginnen soll alles mit einem Probe-Dinner. Am Samstag folgt die eigentliche Zeremonie und am Sonntag schließlich ein Barbecue und ein Picknick, die das Hochzeitswochenende krönen. «Es wird sich alles um J.Lo drehen. Ben möchte, dass alle Aufmerksamkeit auf ihr liegt», zitiert «Page Six» einen Insider.