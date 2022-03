Streamingstarts 2022 : So privat hast du Kanye West noch nie gesehen

In einer dreiteiligen Netflix-Dokureihe gibt es neue Einblicke, außerdem unterzieht sich Adam Scott einer creepy Hirn-OP – das und mehr findest du neu auf den Streamingdiensten.

«Jeen-Yuhs»

«Jeen-Yuhs» zeigt Kanye vor dem Fame: Wie er in Chicago an seinen ersten Demo-Tracks schraubt, von einem Plattenvertrag träumt und im Studio seine Zahnspange liegen lässt. Rund zwanzig Jahre später kandidiert West als US-Präsident und wird als Rap-Star gefeiert. Was ist dazwischen geschehen?