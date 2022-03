Abzocke mit Loot-Boxen : So rauben uns die Game-Entwickler den Spielspaß

In der Gamewelt ist eine heftige Diskussion um Mikrotransaktionen entbrannt. Die Branche macht sich damit einen zu kurzsichtigen Gefallen.

Stellen Sie sich vor, sie kaufen sich Wellness-Ferien in einem Luxushotel direkt am Meer mit allem, was Sie sich wünschen: Einen makellosen Strand, Saunen und Bäderlandschaften, Massage- und Beauty-Angebot sowie erstklassige Restaurants und eine Cocktail-Bar. Sie haben viel Geld dafür bezahlt, stürzen sich ins Vergnügen – und stellen fest, dass Sie zu all den schönen Orten nur gegen Geld Zugang haben. Oder nur dann, wenn Sie genügend Treuepunkte gesammelt haben.